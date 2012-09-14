Через спеку страждатимуть алергики

Через напрочуд теплу вересневу погоду амброзія не вгамовується: останні дні її активності можуть спостерігатись ще й на наступному тижні – 14 та 15 вересня. У ці ж дні може підвищуватись й концентрація пилку полину.

Збільшилась у повітрі й кількість пилку рослин родин лободові. Залишатимуться низькими концентрації пилку злаків та кропиви.

Позаяк погода у Вінниці прогнозується теплою, а опади на фоні двадцятиградусних денних температур очікуються 15-16 та 18-19 вересня, концентрації спор у повітрі залишатимуться значними.

Спори малоалергенного кладоспоріуму сягнуть високих значень 18 вересня, високоалергенної альтернарії - спостерігатимуться у помірних концентраціях наприкінці тижня.

Якщо Ви відчуваєте симптоми полінозу (алергії на пилок рослин) або хочете попередити їх появу взагалі уважно ознайомтесь із рекомендаціями лікаря:

1. Не займайтесь активною діяльністю на вулиці в ранковий час (пік викиду пилку припадає на період з 5 до 12 годин ранку), особливо - у суху вітряну погоду.

2. Не вивішуйте для сушіння на відкритому повітрі одяг і білизну – на неї осідає пилок.

3. Зачиняйте вікна на ніч і вранці або завішуйте вікна мокрою тканиною. Закривайте вікна в автомобілях.

4. Носіть звичайні або сонцезахисні окуляри. Вони частково захищають очі від пилку. По можливості користуйтеся маскою, особливо - за містом.

5. Після повернення з вулиці мийте голову і руки, промивайте очі і ніс теплою водою.

6. В період загострення, а також поза сезоном не вживайте продукти, які містять інгредієнти, що можуть спричинити перехресні реакції з алергенами пилку. Зокрема, при алергії на пилок злаків (жито, тимофіївка, райграс, лисохвіст) не рекомендовано вживати: мед, хліб, печиво, макарони, сухарі, манну крупу, варені ковбаси, сосиски, пиво,віскі, пшеничну горілку.