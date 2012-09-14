Податківці вивели з «тіні» 40 млн. гривень

Співробітники податкової міліції Вінниччини забезпечити надходження до бюджету коштів у розмірі майже 40 мільйонів гривень.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Посилення оперативної-розшукової діяльності та концентрація сил на семи основних напрямках роботи (захист бюджету від розкрадань, контроль за діяльністю державних монополій, боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ, з конвертаційними центрами, з виведенням коштів в офшори, викриття злочинів у галузі новітніх технологій, контроль на ринку підакцизної продукції) дозволили більш ефективно протидіяти тіньовому сектору економіки, втім, податківці продовжують шукати шляхи вдосконалення власної діяльності.

Ефективність протидії кримінальним схемам виведення коштів у тіньовий обіг, а відтак і наповнення державної казни стали основними завданнями, доведеними підрозділам податкової міліції ДПС області її керівником Андрієм Тарановим на оперативній нараді за підсумками роботи за 8 місяців 2012 року.

Одним із резервних джерел надходження коштів до державного бюджету є протидія так званим нікчемним угодам – операціям, виконання яких є завідомо не виконуваним (приміром, через відсутність фінансових та матеріальних можливостей, трудових ресурсів) та безтоварним операціям, коли факт купівлі-продажу послуг чи товарів здійснюється лише на папері. Через подібні угоди в тіньовий обіг виводяться десятки мільйонів гривень.

Ключовим показником роботи податківців Вінниччини залишається викриття тяжких та особливо тяжких злочинів, де сума ухилення від сплати податків перевищує 2,6 мільйона гривень. Із загальної кількості викритих злочинів відсоток таких сягає 85%.

Загалом співробітниками податкової міліції Вінницької області за 8 місяців п.р. викрито 73 злочини у сфері оподаткування, 31 кримінальна справа вже направлена до суду з обвинувальним висновком. Попереджено 37 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ на суму понад 6 млн. грн., викрито та припинено діяльність 10 цехів по нелегальному виготовленню алкогольної продукції.