За поширення листівок протии ПР і Калетніка побили

В неділю 16 вересня в місті Липовці, що на Вінниччині, на волонтерів кампанії “Помста за розкол країни”, які поширювали листівки проти регіонала Григорія Калетніка та проти Партії регіонів, було скоєно напад невідомими.

Про це повідомляє vstavay.info.

П’ятеро молодиків побили волонтерів, відібрали в них листівки та розбили телефон, на який проводилася фото і відеозйомка.

Активісти кампанії “Помста за розкол країни” вже поширювали листівки проти Григорія Калетніка. Наступного дня волонтерів, які поширювали листівки, залякувала місцева міліція, - стверджує сайт.

Попри перешкоди, волонтери і активісти кампанії “Помста за розкол країни” заявили, що не збираються припиняти поширення листівок у цьому окрузі.