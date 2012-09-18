Гайсинські юні інспектори руху - найкращі в Україні

В Міжнародному дитячому центрі «Артек» з 1 по 12 вересня проходили змагання серед загонів юних інспекторів руху. Нашу область представляли учні із НВК Гайсинської школи – інтернату, неодноразові переможці всеукраїнських конкурсів ЮІР.

Змагання ЮІРівців проходили під гаслом «Молоде покоління - за безпеку руху!». Організаторами конкурсу, як і кожного року, виступили Управління ДАІ МВС України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство соціальної політики України за підтримки Моторно (транспортного) страхового бюро України в рамках проведення всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!».

Кращі загони юних інспекторів, які представляли усі обласні центри країни зібралися в «Артеку», де упродовж тижня змагалися у конкурсах «Велоестафета», «Юний регулювальник», «Знання Правил дорожнього руху», «Агітбригада».

Потрібно зазначити, що цього року було введено два нових конкурси - «Соціальна реклама» та «Медична допомога».

Як повідомляє СПР УДАІ УМВС України у Вінницькій області , гайсинські ЮІРівці здобули перші місця майже у кожному з них і показали найвищий рівень знань та вміння їх застосовувати на практиці. Так, вони вважають, що й у наш комп’ютерний час без друкованої продукції не обійтися. Тож, у конкурсі «Агітбригада» діти завзято вивчали книжку, у якій живуть Правила дорожнього руху. Команда переможець довела, що найкраще знається на правилах безпечної поведінки на дорозі, отримавши максимальну кількість балів у конкурсах «Знання Правил дорожнього руху» та «Велоестафета», завдання яких у цьому році були удвічі ускладнішими.

Окрім дипломів та інших нагород, діти отримали цінні подарунки від ДАІ і партнера змагань Моторно (транспортного) страхового бюро України, що вже 10 років поспіль підтримує ЮІРівський рух. А ще до кінця вересня ЮІРівці продовжать відпочивати в «Артеку», де на них чекає цікава та весела програма, а також знайомство із новими друзями з усієї країни.