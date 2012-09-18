Аграрних чиновників Вінниччини повиганяють

Вінниччина готується до проведення фінальної частини І Всеукраїнської спартакіади серед працівників головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

Про це йшлося на прес-конференції заступника голови облдержадміністрації Григорія Деруна.

Як зазначив Григорій Дерун, спартакіада проводиться з метою залучення до систематичних занять фізичною культурою та спортом працівників управлінь агропромислового розвитку.

Загалом, заходи проводитимуться з 21 по 23 вересня у двох спортивних комплексах, а саме на базі СК «Колос» та технологічно-промислового коледжу ВНАУ.

Як стало відом, боротимуться за перемогу команди з двох десятків областей України та зведена команда Міністерства агропромислового комплексу, адже 4 області все ще не підтвердили своєї участі.

Змагатимуться команди у шести видах спорту, а саме з міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, шашок, перетягування канату та гирьового спорту.

Урочисте відкриття І Всеукраїнської спартакіади відбудеться 22 вересня у актовій залі СК «Колос», де на всіх учасників чекатиме концертна програма.

