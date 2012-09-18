Аграрних чиновників Вінниччини повиганяють
На стадіони, - спартакіада
Вінниччина готується до проведення фінальної частини І Всеукраїнської спартакіади серед працівників головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій.
Про це йшлося на прес-конференції заступника голови облдержадміністрації Григорія Деруна.
Як зазначив Григорій Дерун, спартакіада проводиться з метою залучення до систематичних занять фізичною культурою та спортом працівників управлінь агропромислового розвитку.
Загалом, заходи проводитимуться з 21 по 23 вересня у двох спортивних комплексах, а саме на базі СК «Колос» та технологічно-промислового коледжу ВНАУ.
Як стало відом, боротимуться за перемогу команди з двох десятків областей України та зведена команда Міністерства агропромислового комплексу, адже 4 області все ще не підтвердили своєї участі.
Змагатимуться команди у шести видах спорту, а саме з міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, шашок, перетягування канату та гирьового спорту.
Урочисте відкриття І Всеукраїнської спартакіади відбудеться 22 вересня у актовій залі СК «Колос», де на всіх учасників чекатиме концертна програма.