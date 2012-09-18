Чашка чаю відправила дитину у лікарню

17 вересня о 17:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що до них доставлено однорічну дівчинку з діагнозом «термічний опік окропом грудної клітини, бокової поверхні шиї та обличчя, 7% опіків всього тіла».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час стан здоров’я дитини задовільний.

Як з’ясувалося, опіки вона отримала, виливши на себе кружку чаю. На даний момент потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні Іллінецького РТМО.