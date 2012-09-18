Через паркан у Стрижавську колонію перекинули 4 мобільні телефони

Нещодавно до оперативного відділу Стрижавської виправної колонії (№81) надійшла оперативна інформація, що невідома особа має намір здійснити перекид заборонених предметів на територію об'єкту виправного закладу, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

У ході відпрацювання зазначеної інформації спільно з працівниками УБОЗ УМВС України у Вінницькій області о 20 годині 30 хвилин біля основної огорожі виправної колонії було затримано 24-річного громадянина П., мешканця м. Вінниці. «Перекидач» намагався перекинути на територію установи два пакунки. Однак його дії було припинено та особу затримано. Вилучені пакунки містили 4 мобільних телефони, 8 зарядних пристроїв та 10 sim-карток мобільного оператора "Київстар" .

Матеріали відносно затриманого направлено до Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області для прийняття рішення в порядку ст. 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

