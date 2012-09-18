В області недорід цукрових буряків

На Вінниччині з наявних 82,4 тис. га площ цукрових буряків солодкі корені викопано на 10,2 тис. га, (12,3 %).

Про це повідомило головне управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації.

Наразі накопано 303,3 тис. тонн цукристих, середня урожайність яких - 299 ц/га.

Це на 95 ц/га , або на 24,2% нижче від минулорічного показника на відповідну дату.

Станом на 17.09 2012 року на Вінниччині працює 9 цукрових заводів, якими перероблено 85 тис. тонн цукросировини та вироблено 15 тис. тонн цукру.