Заборонили будувати птахофабрику у Тростянецькому районі

Низку порушень було виявлено під час перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у ТОВ «Білдінг Корпорейшн» (м.Київ ), яке зводило приміщення для вирощування та утримання курчат-бройлерів «Птахофабрики «Вінницький бройлер» у c. Четвертинівка Тростянецького району.

Про це повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Як з'ясували інспектори Держгірпромнагляду, працівники підприємства не пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, під час виконання робіт на висоті. Крім того, робочі місця на на будівельному майданчику не були огороджені. Також на підприємстві не розроблена організаційно-технологічна документація (проект виконання робіт).

Відтак підприємству заборонили виконувати будівельно-монтажні роботи, а директора притягнуто до адміністративної відповідальності.