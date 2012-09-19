За тиждень почнуться «красні базари»

З 29 вересня щосуботи у Вінниці проводитимуть «красні базари». Останній – третього листопада.

Традиційно ярмарки проходитимуть на проспекті Юності (від вулиці Келецька до вулиці Стахурського).

За словами начальника управління розвитку внутрішньої торгівлі облдержаміністрації Анатолія Каплуна, орієнтовно ярмарки триватимуть з 8.00 до 15.00.

На ярмарках буде представлена сільськогосподарська продукція за цінами виробників. Городяни зможуть купити городину, м’ясні вироби та іншу продукцію в середньому на 15-20% дешевше, аніж на стаціонарних ринках, а по окремих позиціях, наприклад, по яйцях, ціни можуть бути знижені ще більше.

Наразі бажання взяти участь в ярмарках уже виявили більше 230 виробників. Максимальна кількість товаровиробників, які можуть розміститися у відведеному місці, - близько 300.