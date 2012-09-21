Водій вантажівки не помітив велосипедиста і переїхав його

19 вересня в м. Вінниця сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано водія велосипеда.

Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

Ввечері 19 вересня рухаючись по вул. Хмельницьке шосе, водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста та залишив місце пригоди.

Внаслідок ДТП, 39-річний велосипедист отримав перелом стегна та був госпіталізований до травматологічного відділення Вінницької лікарні швидкої медичної допомоги.

Зі слів свідка, що рухався на автомобілі Лада «Калина», велосипедист їхав попереду нього вулицею Хмельницьке шосе в напрямку вулиці 600-річчя. Неподалік пам’ятника - літака, що на площі Космонавтів, велосипедист об’їжджав припаркований «ДАФ», який раптово почав рухатися. Заднім бортом вантажівка зачепила велосипедиста і той від удару впав на зустрічну смугу руху. На щастя, автомобілі на цій смузі знаходилися на достатній відстані, щоб загальмувати. Водій «ДАФу» з місця події поїхав.

Свідок зателефонував на телефон «102» і повідомив усі обставини автопригоди, надав необхідну інформацію про автомобіль, що скоїв ДТП. Майже за годину вантажівку та водія знайшли в обласному центрі по вулиці Карла Маркса за місцем проживання. 36-річний водій пояснив, що велосипедиста не побачив.

Автомобіль «ДАФ» поставлено на арештмайданчик

Працівники ДАІ звертають увагу, що у потерпілого на велосипеді відсутні катафоти, що робить його непомітним у темну пору доби. Державтоінспекція Вінниччини звертається до всіх учасників дорожнього руху. З настанням осені світловий день зменшується. Велосипедистам перш ніж вирушати у дорогу слід перевірити наявність катафотів, а пішоходам одягати світлих кольорів одяг, або ж нашити на нього світлоповертаючі стрічки.