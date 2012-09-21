Підприємці мають 90 тисяч електронних ключів
Будуть видавати приватні компанії
Майже 90 тисяч електронних ключів видала Державна податкова служба України за три місяці роботи. На Вінниччини їх отримали 793 суб'єкти господарської діяльності: 430 фізичних осіб та 363 юридичні.
- Вони отримали 1691 сертифікат електронного цифрового підпису, - повідомила голова Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко. - Тепер, зекономлений на спілкуванні з податковими інспекторами час, вони можуть використати на ведення власної справи.
Незабаром, ключі електроолнного підпису безкошттовно видаватиме не тільки податкова, а й приватні компанії. Така домовленіть зафіксована у підписаному Меморандумі між державною податковою службою та найвпливовішими учасниками ринку електронного документообігу.