Підприємці мають 90 тисяч електронних ключів

Майже 90 тисяч електронних ключів видала Державна податкова служба України за три місяці роботи. На Вінниччини їх отримали 793 суб'єкти господарської діяльності: 430 фізичних осіб та 363 юридичні.

- Вони отримали 1691 сертифікат електронного цифрового підпису, - повідомила голова Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко. - Тепер, зекономлений на спілкуванні з податковими інспекторами час, вони можуть використати на ведення власної справи.

Незабаром, ключі електроолнного підпису безкошттовно видаватиме не тільки податкова, а й приватні компанії. Така домовленіть зафіксована у підписаному Меморандумі між державною податковою службою та найвпливовішими учасниками ринку електронного документообігу.