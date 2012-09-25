Призначати субсидію будуть без комісії

Приблизно на 20 відсотків зменшиться цього року розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, які призначатимуть вінничанам, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Минулого року середній розмір державної допомоги становив 200 гривень.

- Очікуване зменшення розміру субсидії пов'язане із зростанням пенсій, натомість комунальні платежі не збільшувалися, - каже заступник міського голови Вінниці Андрій Рева. - Також цього року зменшиться кількість субсидій, які призначала спеціальна комісія. Якщо субсидія призанчена була і монулого року із того часу нічого не змінилось у складі сімї, то ми маємо право призначатии субсидію без комісії. А це велика частка справ які розглядаємо на комісії.

Минулого року у Вінниці було призначено близько 17 тисяч субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Приблизно половину з них було призначено рішенням комісії.