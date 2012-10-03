Маленька дівчинка обварилася чаєм

2 жовтня о 20:15 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Тульчин надійшло повідомлення про те, що, до приймального відділення місцевої лікарні поступила однорічна жителька села Василівка з діагнозом «термічні опіки окропом 8% тіла».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, малюк через недогляд батьків під час прийому їжі пролив на себе чашку з гарячим чаєм.

Каретою швидкої медичної допомоги дитину було доставлено до реанімаційного відділення районної лікарні. На даний час стан потерпілої середньої важкості.

МНС закликає батьків більш пильніше слідкувати за своїми дітьми та не залишати їх без нагляду.