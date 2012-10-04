Через Вінницю пройде нова всеукраїнська лінія електропередач

Енергонезалежність Вінницької області забезпечить спорудження нової лінії електропередач

В Україні розпочато реалізацію одного з найбільших проектів в енергетичній сфері з часів Незалежності - будівництво нової лінії електропередач "Рівненська АЕС - підстанція "Київська".

Нова лінія дозволить збільшити пропускну спроможність перетину "Захід-Вінниця", а також підвищить надійність енергопостачання споживачів центрального регіону України та Києва. А підвищення якості передачі електроенергії дасть можливість заощадити майже 900 млн грн.

Нова лінія дозволить передавати зростаючі обсяги електроенергії, виробленої в західних регіонах країни, в енергодефіцитні центральний і північний. Крім того, завантажить Хмельницьку та Рівненську АЕС на повну потужність, що можна порівняти з будівництвом нового атомного енергоблоку. Після зведення лінії можна буде остаточно вивести з експлуатації електромережі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Будівництво ведуть хорватська компанія Dalekovod dd Zagreb та індійська Kalpataru. Протягнути лінію від Рівненської АЕС до підстанції "Київська" довжиною 353 км і потужністю 750 кВ планується до 2015 року. Вона пройде по території трьох областей - Рівненської, Житомирської і Київської. Будівництво фінансуватиметься за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Загальна вартість будівництва - понад 400 млн євро.