Катеринчук вирішив пропіаритись за рахунок Кличка?
09:45, 05 жовтня 2012Вінниця
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«Присусідився» в агітплакатах
Вчора лідер партії УДАР Віталій Кличко відвідав Хмільник. Зустріч відбулася на центральній площі міста.
Як повідомив «Громадський форум Хмільниччини», своєрідним чином використав приїзд відомого боксера і кандидата в депутати до Верховної Ради Микола Катеринчук. На дошках оголошень міста перед приїздом Кличка з’явилися плакати з зображенням Катеринчука та Кличка та написом:«Почесний громадянин Хмільницького району Микола Катеринчук вітає Віталія Кличка у Хмільнику».
Також очевидці стверджують, що під час виступу Кличко, над натовпом навіть з’явився транспарант з подібним написом. Після зауваження Кличка його прибрали.
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