Катеринчук вирішив пропіаритись за рахунок Кличка?

Вчора лідер партії УДАР Віталій Кличко відвідав Хмільник. Зустріч відбулася на центральній площі міста.

Як повідомив «Громадський форум Хмільниччини», своєрідним чином використав приїзд відомого боксера і кандидата в депутати до Верховної Ради Микола Катеринчук. На дошках оголошень міста перед приїздом Кличка з’явилися плакати з зображенням Катеринчука та Кличка та написом:«Почесний громадянин Хмільницького району Микола Катеринчук вітає Віталія Кличка у Хмільнику».

Також очевидці стверджують, що під час виступу Кличко, над натовпом навіть з’явився транспарант з подібним написом. Після зауваження Кличка його прибрали.