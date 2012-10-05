Узєлков побив англійського боксера

Вінницький Інтерконтинентальний чемпіон з боксу у напівважкій вазі В’ячеслав Узелков активно веде підготовку до бою проти Нейтеном Клеверлі (Уельс) за звання чемпіона світу за версією WBO. Цей поєдинок має відбутися 27 жовтня цього року у Кардіффі.

Вчора, 4 жовтня, В’ячеслав під керівництвом свого тренера Віталія Вдовкіна провів вже 4-й спаринговий бій. Його суперником був англієць Денні Макінтош. На рингу боксерської зали Центрального міського стадіону Вінниці відбулося 11 раундів з 12 призначених. Макінтош більше не витримав і попросив зупинити поєдинок. До речі, Денні неодноразово успішно протистояв чемпіонам світу і Європи.

– Макінтоша обрали як спаринг-партнера через те, що за антропологічними даними він дуже схожий на мого майбутнього суперника Клеверлі, – розповів В’ячеслав Узєлков після спарингового бою. – Головним завданням на цей спаринг була перевірка на витривалість.

Перед поєдинком за чемпіонський титул Узєлков проведе ще 2 спарингові бої.

– Це бій з російським боксером і нокаутером з Румунії. Я повинен підійти до піка спортивної форми саме під час бою за звання чемпіона світу. Спаринги допоможуть цьому, – підкреслив В’ячеслав Узєлков.