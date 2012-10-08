Підприємство приховало 3 мільйони податків

Днями на території Гайсинського району відділом податкової міліції Тростянецької ОДПІ викрито злочин у сфері оподаткування.

Про це повідомила старший інспектор штабу ВПМ Тростянецької ОДПІ Вінницької області ДПС Ірина Красиленко.

Під час здійснення оперативного відпрацювання підприємств, які мали ознаки ризиковості, встановлено, що посадовці одного з підприємств протягом певного періоду відображали у фінансово-господарській звітності завідомо неправдиві відомості щодо безтоварних операцій з іншими підприємствами та оформили декілька вигаданих угод, безпідставно включивши до складу податкового кредиту суми за цими операціями. У результаті було збільшено валові витрати підприємства та занижено податок на додану вартість.

Сума коштів, що не надійшли до державної скарбниці, становить понад 3 млн. грн.

Відносно зловмисників порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Триває слідство.