Даішники торгуватимуть дорогущими автономерами вінницького виробництва

Міністерство внутрішніх справ України 28 вересня підписало договір з Казенним науково-виробничим об'єднанням "Форт" Міністерства внутрішніх справ України з Вінниці на закупівлю 313 тисяч 380 номерних знаків транспортних засобів на загальну суму 38 мільйонів 994 тисяч 750 гривень, - повідомляється у "Віснику державних закупівель".

Згідно з умовами закупівлі, ціна за номер для приватного автомобіля, транспортних засобів для перевезення пасажирів на комерційній основі, автомобілів МВС і дипломатичних автомобілів склала 135 гривень. Вартість номера для причепа склала 67,5 гривень, мотоцикла - 52,2 гривень, мопеда - 18,6 гривень (всі ціни - за один номерний знак, з ПДВ), повідомляють "Коментарі:".

Нагадаємо, в липні начальник відділу організації реєстраційною-екзаменаційної роботи управління ДАІ Олександр Демянко заявляв, що в наступному році вартість комплекту номерних знаків буде становити 80 гривень. Тобто, враховуючи ціну закупівлі, автомобілісту доведеться заплатити суму майже в 3,5 рази дорожче - віддавши 270 гривень за комплект.

Тендер проходив за процедурою закупівлі в одного особи. Як пояснюється в обґрунтування такої процедури, вона задіяна з причини наявності у "Форту" патенту на промисловий зразок "номерний Знак транспортних засобів".

