Ладижинську ТЕС реконструюють на 1 млрд гривень

Енергогенеруюча компанія "ДТЕК Західенерго" (Львів) вибрала товариство з обмеженою відповідальністю "Електроналадка" (Донецьк) для реконструкції четвертого енергоблоку Ладижинської теплової електростанції (Вінницька область) за 885 522 000 гривень.

Про це йдеться в повідомленні "ДТЕК Західенерго" про підсумки тендера.

Термін поставки послуги - березень-грудень 2013.

"Електроналадка" домовилася з "ДТЕК Західенерго" про виконання робіт з реконструкції енергоблоків теплоелектростанцій на 1 млрд гривень.