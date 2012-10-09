Ладижинську ТЕС реконструюють на 1 млрд гривень
09:43, 09 жовтня 2012Вінниця
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У наступному році
Енергогенеруюча компанія "ДТЕК Західенерго" (Львів) вибрала товариство з обмеженою відповідальністю "Електроналадка" (Донецьк) для реконструкції четвертого енергоблоку Ладижинської теплової електростанції (Вінницька область) за 885 522 000 гривень.
Про це йдеться в повідомленні "ДТЕК Західенерго" про підсумки тендера.
Термін поставки послуги - березень-грудень 2013.
"Електроналадка" домовилася з "ДТЕК Західенерго" про виконання робіт з реконструкції енергоблоків теплоелектростанцій на 1 млрд гривень.
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