Кандидат в депутати «повісився» на мосту

Як повідомив довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА, у виборчому окрузі №14 зафіксовано факти порушення розміщення зовнішньої агітації кандидата у депутати Віктора Жеребнюка (самовисунення)

Так, у місті Жмеринка на зупинці міжміського автобусного сполучення розміщено агітаційний плакат Віктора Жеребнюка.

Також у Жмеринському районі на залізничному мосту розташовано великий агітаційний банер «Голосуйте за земляка – Віктора Жеребнюка». Аналогічний банер кандидата Віктора Жеребнюка розташованій на мосту через шосе поблизу с.Рів, Жмеринський район Вінницької області.

Згідно з виборчим законом, така агітація заборонена (це є порушенням частини 8 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів»).

Відповідно до Закону забороняється: «Розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборчої агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється», - зазначає ОПОРА.