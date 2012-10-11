У Хмільнику вбився заробітчанин

10 жовтня о 19:30 від чергового райлікарні до рятувальників міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що о 17:45 під час штукатурних робіт був смертельно травмований 33-річний житель міста Дрогобич.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, загиблий із 7-ми метрової висоти впав з риштування.

Смерть настала внаслідок проникаючого поранення грудної клітки.

Обставини з’ясовують правоохоронці.