Прокурори примусили чиновників повернути 100 га землі

В користування ПТУ

Калинівська района влада незаконно відібрала в тамтешнього профтехучилища землю. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Прокуратурою Вінницької області внесено протест на розпорядження голови Калинівської районної державної адміністрації, яким державному професійному училищу № 21 незаконно припинено право користування земельною ділянкою площею 99 гектарів.

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