Прокурори примусили чиновників повернути 100 га землі
09:00, 19 жовтня 2012Вінниця
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В користування ПТУ
Калинівська района влада незаконно відібрала в тамтешнього профтехучилища землю.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Прокуратурою Вінницької області внесено протест на розпорядження голови Калинівської районної державної адміністрації, яким державному професійному училищу № 21 незаконно припинено право користування земельною ділянкою площею 99 гектарів.
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