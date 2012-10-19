На Вінниччині вимерло населення п’яти сіл

Вінниччина продовжує вести сумний рахунок людських втрат.

Про це свідчать основні демографічні показники за січень – серпень 2012 року, оприлюднені головним у правлінням статистики у Віницькій області.

Так, на 1 вересня в області мешкало 1631151 осіб, з них 815024 – городяни, а 816127 проживали у селі.

При цьому, якщо кількість містян за вісім місяців поточного року, нехай несуттєво, але зросла – на 284, то село ставить рекорди знелюднення – приріст мінус 4844 особи.

Відтак, природний приріст населення в області за вказаний період від’ємний , - мінус 4560.

Всього ж за січень-серпень на Вінниччині народились 12336 осіб, померли - 16896. Левова частка померлих при практично рівній народжуваності припадає на мешканців сільської місцевості, - там пішло з життя 10812 людей.