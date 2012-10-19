Відсьогодні можна прибирати на вулиці

Протягом двох тижнів працівники підприємств, організацій та мешканці міста прибиратимуть територію Вінниці від опалого листя та сміття. З 19 жовтня до 2 листопада у обласному центрі триватиме уже традиційна пора санітарної очистки міста перед початком зимового сезону.

Про це повідомляє управління у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Перед настанням холодів з метою поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у Вінниці протягом двох тижнів триватимуть комплексні заходи по очищенню прилеглих до організацій, підприємств, установ та житлових будинків територій. Заклади освіти, охорони здоров’я та торгівлі теж задіяні до суботників. Однак очищення від палого листя та побутового сміття потребують і зони масового відпочинку вінничан, прибережні смуги водоймищ, парки та лісопарки міста. Щороку у суботниках беруть участь працівники і міської ради.

З завтрашнього дня представники усіх департаментів та відділів будуть задіяні у прибиранні території ЦПКіВ, півострова Бригантина та набережної річки Південний Буг, парку «Дружби народів», П’ятничанського парку та зелених зон біля магістральних шляхів.

До участі у очищення нашого міста запрошуються усі колективи підприємств та небайдужі вінничани.