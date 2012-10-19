Навчитися іспанському фламенко можна на концерті

21 жовтня у Вінниці відбудеться всього один виступ спільного проекту двох провідних іспанських театрів з Мадрида - легендарного театру фламенко "Томаса де Мадрид" класичного стилю та популярного театру фламенко «Іспанська сюїта»», що виступає в стилі модерн. Вони відвідають наше місто в рамках свого європейського турне з програмою «Це все фламенко».

Виступ розпочнеться о 19.00 у Будинку офіцерів. Вартість квитків від 100 до 300 гривень.

Іспанський танець фламенко, який народився в Андалузії, має багатовікову історію. Століттями він не втрачав самобутності, вбираючи в себе риси мистецтва народів, що в різний час жили на Іберійському півострові. Взагалі, фламенко - це ціле мистецтво, основа якого - танець, супроводжуваний гітарним акомпанементом, співами, речитативом. Фламенко - це розповідь про любов шалену, всепоглинаючу, пристрасну, трагічно несамовиту. Фламенко - це стогін, що рветься з серця, це захват, що збурює душу, це «згусток крові, що застряг у горлі», як кажуть про це мистецтво самі іспанці.

До складу колективу, що навідається до нашого міста, входять потомствені танцюристи фламенко Росаріо та Рікардо Кастро і Хосе Ромеро. Ритми та рухи андалуських предків у них в крові. Мовою танцю вони розкажуть про кохання та пристрасть. Художній керівник «Театру фламенко» Томас де Мадрид - це один з кращих у світі виконавців фламенко, всесвітньо відомий хореограф. У 1979 році де Мадрид створив свою власну трупу, з якою ось уже більше двадцяти років гастролює по всьому світі, підкоряючи глядачів високою майстерністю і запальним темпераментом.

У 1979 році він поставив хореографію до опери Бізе «Кармен» на оперному фестивалі в Единбурзі, в цій постановці брали участь знамениті Пласідо Домінго і Тереза ​​Берганса. Росаріо та Рікардо Кастро народились в Гренаді в артистичній родині, любов до танцю вони ввібрали з молоком матері. В якості запрошених солістів Рікардо і Росаріо співробітничають з багатьма іспанськими театрами. Їх виконання пристрасного танцю більш сучасне, модернове. З 1985 року брат і сестра створюють власний театр «Іспанська сюїта», в якому вони є одночасно директорами, хореографами і виконавцями головних партій.