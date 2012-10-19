На ярмарок везуть 70 тон капусти

20 жовтня, з 7-ї до 15-ї год, на проспекті Юності у Вінниці, пройде традиційний осінній ярмарок.

Про це повідомили в головному управлінні економіки Вінницької ОДА.

Очікується більше 300 одиниць автотранспорту. Акцент зроблено на овочах, вирощених у фермерських господарствах Вінниччини. Сільгосптоваровиробники, підприємства харчової і переробної промисловості Барського, Гайсинського, Крижопільського, Погребищенського і Ямпільського районів привезуть на продаж продукції на 2 мільйона 185 тисяч гривень. Зокрема, планується вивезти 70 тонн картоплі, 35 тонн моркви, 70 тонн капусти.

Це вже третя цьогорічна ярмарка. На першій продали продуктів на 4 млн грн. А на другій привезли набільше меду та яєць.