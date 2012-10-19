Вінницьких хокеїстів виключили з Європейської хокейної ліги

У середині жовтня в іспанській Барселоні стартував перший раунд Європейської хокейної ліги сезону 2012/13 років. ЄХЛ є найсильнішим клубним змаганням у хокеї на траві і своєрідним аналогом футбольної Ліги чемпіонів. У Євролізі приймають участі 24 провідних клуби Старого Світа.

На жаль, Європейська хокейна федерація ухвалила рішення виключити ХК «Олімпія-Колос-Секвоя» (Вінниця) з ЕХЛ у поточному сезоні.

– Згідно правил ЄХЛ, в Європейських клубних змаганнях від кожної федерації повинні приймати участь, як мінімум, 2 клуби. Але через складний фінансовий стан провідних команд України в єврокубках декілька років брав участь лише чемпіон країни – «ОКС», – розповів головний тренер «ОКС» Павло Мазур.

У 2013 році ХК «ОКС» братиме участь в клубному чемпіонаті Європи (група «Трофі», друга за значимістю).