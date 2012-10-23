Діти-візочники позмагалися у Мегамолі

22 жовтня 2012 року у Вінниці пройшла міська спартакіада «Повір у себе». Організували та провели спартакіаду Комітет по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради, Міський центр соціально-психологічної та фізичної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» та дирекція Торгово-розважального центру «МЕГАМОЛЛ», на території якого й відбулося спортивне дійство, повідомляє Моя Вінниця.

Учасники змагань могли випробувати свої сили у грі з настільного тенісу, настільного хокею, боулінгу, закидання м’яча у баскетбольну корзину, стрільби з гвинтівки. Хтось вперше знайомився з усіма видами спорту, а хтось пригадував давно забуті навички. Але всі відчули спортивний адреналін, змагаючись за перші місця. Здавалось, що нема переможених,а всі є переможцями, тому що здобули новий власний досвід, який буде поштовхом й допоможе йти вперед до нових звершень.

Судді ретельно підраховували набрані очки у всіх видах змагань кожного учасника. Нагородження відбувалось під гучні оплески та радісні вигуки. Медалі та дипломи знайшли своїх володарів. А от переможницею усіх спортивних змагань та володаркою кубку стала Олександра Берегута учениця школи №33 м. Вінниці.

На завершення господарі ТРЦ «Мегамол» накрили святковий стіл, за яким була можливість обмінятися враженнями.