Прокуратура захистила державу на 1.5 млн грн

Прес-служба прокуратури Вінницької області повідомляє, що рішенням суду задоволено позов першого заступника прокурора Вінницької області в інтересах держави в особі Аграрного фонду до СФГ "Аграрій" (Барський район) та стягнено заборгованості за форвардним біржовим контрактом (авансовий платіж за поставку зерна) у розмірі 1 млн. 401 тис. грн.

