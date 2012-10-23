Прокуратура захистила державу на 1.5 млн грн
11:20, 23 жовтня 2012Вінниця
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Стягнула заборгованість
Прес-служба прокуратури Вінницької області повідомляє, що рішенням суду задоволено позов першого заступника прокурора Вінницької області в інтересах держави в особі Аграрного фонду до СФГ "Аграрій" (Барський район) та стягнено заборгованості за форвардним біржовим контрактом (авансовий платіж за поставку зерна) у розмірі 1 млн. 401 тис. грн.
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