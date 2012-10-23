Вінницькі хокеїсти закрили сезон гучними перемогами

У Вінниці пройшов третій, завершальний, тур осінньої частини чемпіонату України з хокею на траві серед чоловічих команд. Лідери турніру – вінницькі «Олімпія-Колос-Секвоя» і «ШВСМ-Олімпія-Динамо» – цього разу між собою не зустрічалися.

А ось команди з інших міст вони трощили з непристойними для ігрових видів спорту рахунками. Наприклад, «колосівці» розгромили криворожан –10:2, а команду з Чернівців – 15:8. «Динамівці» здобули три перемогу з великим рахунком, а ось в принциповій зустрічі з збірною Черкаської області задовольнились мінімальною перемогою – 4:3.

Отже, після третього туру лідерство зберегла «ОКС» – 48 очок (12 перемог у 12 матчах, вражаюча різниця забитих і пропущених м’ячів 135–25). На 3 очки відстає «ШВСМ-Олімпія-Динамо» (1 поразка), на третьому місці черкащани – 39 очок (3 поразки). У змаганнях беруть участь 8 команд.

Четвертий тур чемпіонату України стартує 4 квітня 2013 року. Усього їх відбудеться сім.