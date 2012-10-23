Вінничани назбирали для дітей-діабетиків 663 тис. гривень

Вінничани підбили підсумки проведеної у 2012 році Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», в рамках якої збирались доброчинні пожертви для придбання діткам-діабетикам інсулінових помп, - повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Спільні зусилля влади, бізнесу, меценатства, небайдужих людей дали можливість 35-ти дітям повернутися до активного, повноцінного життя та утвердитись в суспільстві. За результатами підрахунків Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» Вінницька область зібрала 663315 грн., що майже на 130 тис.грн. більше, ніж у 2011 році.

За сумою зібраних кошів Вінниччина зайняла І місце в Україні.