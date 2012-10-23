В білокам'яну хотіли вивезти антикварні мечі та шпаги
15:30, 23 жовтня 2012Вінниця
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У залізничному пункті пропуску «Могилів-Подільський-Волчинець» прикордонники спільно з митниками виявили цілий арсенал старовинної холодної зброї. Знахідку везли в потязі, що слідував з Кишинева до Москви.
Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.
Зловмисники, котрі незаконно намагалися перевезти через кордон «колекцію» з 7 мечів, шпаги та ствола від рушниці, ретельно приховали її у конструктивних пустотах тамбуру одного з вагонів.
Знайдену зброю передано працівникам Вінницької митниці для проведення експертизи.
На даний час проводяться заходи по встановленню осіб причетних до правопорушення.
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