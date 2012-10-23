В білокам'яну хотіли вивезти антикварні мечі та шпаги

15:30, 23 жовтня 2012
Вінниця
0 0

У залізничному пункті пропуску «Могилів-Подільський-Волчинець» прикордонники спільно з митниками виявили  цілий арсенал старовинної холодної зброї. Знахідку везли в потязі, що слідував з Кишинева до Москви.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зловмисники, котрі  незаконно намагалися перевезти через кордон «колекцію» з 7 мечів, шпаги та ствола від рушниці, ретельно приховали її у конструктивних пустотах тамбуру одного з вагонів.

Знайдену зброю передано працівникам Вінницької митниці для проведення експертизи.

На даний час проводяться заходи по встановленню осіб причетних до правопорушення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter