В білокам'яну хотіли вивезти антикварні мечі та шпаги

У залізничному пункті пропуску «Могилів-Подільський-Волчинець» прикордонники спільно з митниками виявили цілий арсенал старовинної холодної зброї. Знахідку везли в потязі, що слідував з Кишинева до Москви.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зловмисники, котрі незаконно намагалися перевезти через кордон «колекцію» з 7 мечів, шпаги та ствола від рушниці, ретельно приховали її у конструктивних пустотах тамбуру одного з вагонів.

Знайдену зброю передано працівникам Вінницької митниці для проведення експертизи.

На даний час проводяться заходи по встановленню осіб причетних до правопорушення.