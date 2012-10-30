У Вінниці обстежують військових пілотів з Африки

Четверо військових пілотів з африканської країни Уганда прибули до Вінниці на лікарсько-льотну комісію, - повідомляє Gazeta.ua.

Обстеження проходять у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Тут найпотужніша база для досліджень та психофізіологічної підготовки льотного складу.

"Пілотів зі Східної Африки перевірять, чи можна їх допускати до участі в спеціалізованій програмі підготовки на вертольотах типу Мі-24. Її вони проходитимуть в полку армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України в Херсоні", - цитує видання підполковника Руслана Лінника з регіонального медіа центр Міністерства оборони України у Вінниці.

"Я проходив лікарсько-льотну комісію не тільки у своїй рідній країні, а в Ізраїлі, Словенії та Китаї. Мені є з чим порівняти. Українські авіаційні лікарі на високому професійному рівні проводять обстеження. Застосовують різноманітні новітні для мене напрямки в діагностиці захворювань. Такі підходи дозволяють отримувати якнайповніше уявлення про стан мого організму, його резервні можливості", - зауважив командир угандійський капітан Андруга Джорж Буга.