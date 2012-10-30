Скромний шарм вінницьких комуністів: 9.05% і жодного мажоритарника

Майже десять відсотків(9.95%)голосів виборців і четверте місце в рейтингу політичних партій за підсумками результатів ЦВК, яка має дані з 85.74% опрацьованих протоколів, - такий наразі результат КПУ у Вінницькій області.

Порівняно з голосами, здобутими партією на позачергових парламентських виборах 2007 року, коли комуністи взяли в області 4.96% процента, свої результати на Вінниччині КПУ подвоїла.

В розрізі округів здобутки комуністів виглядають таким чином:

Округ №11: 3630 (8.00%)голосів, місце в рейтингу 5, опрацьовано протоколів 53.63%

Округ №12: 5846 (7.45%) голосів, місце 5, опрацьовано протоколів 81.73%

Округ №13: 4259 (7.71%) голосів, місце 5, опрацьовано протоколів 63.44%

Округ №14: 11569 (10.76%) голосів, місце 4, опрацьовано протоколів 100.00%

Округ №15: 8181 (9.41%) голосів, місце 4, опрацьовано протоколів 92.09%

Округ №16: 7023 (10.88%) голосів, місце 3, опрацьовано протоколів 79.70%

Округ №17: 8586 (8.63%) голосів, місце 4, опрацьовано протоколів 93.08%

Округ №18: 8381 (8.60%) голосів, місце 4, опрацьовано протоколів 97.98%

Що ж стосується голосування в одномандатних виборчих округах, то жодний з висунутих партією кандидатів місця в парламенті вибороти собі не зміг.

Повторно стати народними депутатами України не вдалося ані Валерію Бевзу (ОВО№11) з 11, 08% голосів(четвертий результат), ані його одно партійцю Юрію Гайдаєву(ОВО№13), який поступився Миколі Катеринчуку та Петру Юрчишину, з «бронзовими» 8,66%.

Зовсім скромні 3,53% і п’яте місце в окрузі №12 у народного депутата одного з попередніх скликань ВР - висуванця партії Івана Бондарчука.

Очільниця вінницького обкому КПУ Лідія Закусілова, котра балотувалася в ОВО №14, чесно виборола четверте місце в окрузі і набрала 5,97%.

В ОВО №№ 15 і 17, де партія також висувала своїх кандидатів, вони набрали заледве більше 2%.