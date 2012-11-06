Безробітний водій "Мерседеса" збив свого односельця
13:40, 06 листопада 2012Вінниця
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Обоє у лікарні
5 листопада о 18.10 в с. Попівці Барського району 32-річний непрацюючий водій автомобіля "Мереседес-Бенц", не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 2121", яким керував його 47-річний односелець.
Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.
Внаслідок ДТП водій "Жигуля", з переломом ноги доставлений у лікарню. Туди ж привезли водія "Мерседеса" та його 41-річну пасажирку. В обох - стус мозку.
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