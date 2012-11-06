Під завісу Джига вирішив «зачистити» область

Опалювальний сезон в області тримати на постійному контролі.

Таке доручення дав голова облдержадміністрації Микола Джига під час щотижневої апаратної наради, яка відбулася 5 листопада в обласній державній адміністрації, - повідомляє управління у справах преси та інформації Віницької ОДА.

Заслухавши своїх заступників та начальників структурних підрозділів облдержадміністрації про соціально-економічний розвиток області, Микола Джига наголосив на необхідності термінового прибирання лісопосадок, доріг та узбіч.

«Все сміття має бути винесено з лісопосадок та вивезено на цивілізовані сміттєзвалища. - відзначив Микола Джига. - Сьогодні слід працювати з головами сільських рад, адже з Вінниці сміття не привезли до того чи іншого села, це все справа рук місцевих жителів. Тому необхідно запроваджувати жорстокі заходи до порушників чистоти» - наголосив голова облдержадміністрації.

Також Микола Джига доручив проаналізувати стан забезпечення населення питною водою. За його словами, цього року громадяни сільської місцевості нашого краю відчули проблему з нестачею питної води у власних криницях. Тому нині постає гостро питання про будівництво централізованих водогонів в селах та селищах.

