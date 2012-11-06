Зварювальник отруївся димом

5 листопада о 20:05 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №11 міста Козятина надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні було доставлено 58-річного чоловіка з діагнозом «отруєння невідомою речовиною».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, постраждалий проводив у власному господарстві зварювальні роботи та отруївся димом.

Лікарі оцінюють стан потерпілого, як середньої важкості.