Зварювальник отруївся димом
17:11, 06 листопада 2012Вінниця
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Попрацював у господі
5 листопада о 20:05 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №11 міста Козятина надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні було доставлено 58-річного чоловіка з діагнозом «отруєння невідомою речовиною».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, постраждалий проводив у власному господарстві зварювальні роботи та отруївся димом.
Лікарі оцінюють стан потерпілого, як середньої важкості.
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