На покинутій фермі знайшли річний запас коноплі

8 листопада в ході проведення профілактичних заходів працівниками Немирівського райвідділу міліції на території старої ферми в селі Гуньки виявлено та вилучено незаконний посів майже 365 рослин коноплі.

Про це повідомляє УМВС у Вінницькій області.

Як з’ясували правоохоронці, «плантація» належать 23-річному жителю міста Немирів.

Вилучена незаконна знахідка направлена на дослідження в НДЕКЦ при УМВС.

Розкрито 9 злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків.