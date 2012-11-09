На покинутій фермі знайшли річний запас коноплі
11:00, 09 листопада 2012Вінниця
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«Плантатор» - 23-річний хлопець
8 листопада в ході проведення профілактичних заходів працівниками Немирівського райвідділу міліції на території старої ферми в селі Гуньки виявлено та вилучено незаконний посів майже 365 рослин коноплі.
Про це повідомляє УМВС у Вінницькій області.
Як з’ясували правоохоронці, «плантація» належать 23-річному жителю міста Немирів.
Вилучена незаконна знахідка направлена на дослідження в НДЕКЦ при УМВС.
Розкрито 9 злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків.
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