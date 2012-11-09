У Вінниці вироблятимуть справжні італійські спагеті

«Вінницька макаронна фабрика», яка входить до складу групи компаній, що працюють під торговою маркою ТМ «Подільський край, відкрила власний магазин «Амбар», де реалізовуватиметься продукція підприємства.

«Подільський край» спеціалізується на переробці зерна пшениці на борошно и манну крупу, виготовляє інші види круп, але головним видом діяльності є виробництво макаронних виробів.

Як розповів керівник підприємства Олександр Підгорняк, саме з метою виробництва високоякісних макаронів було закуплено та встановлено високотехнологічні млини італійського походження, котрі управляються автоматично і здатні переробити до 70 тонн зерна на добу.

Таке ж обладнання встановлене і в цеху виготовлення готової продукції. Один агрегат, яким дистанційно управляє одна людина, забезпечує повний процес виробництва: подачу борошна і води, замішування тіста, надання виробам форми, кількаступеневе сушіння і фасування. Всього цех «видає на-гора» 1 тонну макаронів на годину.

– У нас також працює лабораторія, яка тестує сировину і готові вироби. Крім того, маючи великий попит на нашу продукцію, ми почали будівництво цеху з виробництва спагеті за італійською технологією, – повідомив Олександр Підгорняк.