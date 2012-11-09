Двохсотдоларову мобілку відібрали посеред вулиці

8 листопада до 1-го відділу міліції Вінницького МВ міліції з заявою звернувся 21-річний вінничанин із заявою про те, що біля автовокзалу по вулиці Київській невідома особа відкрито заволоділа його мобільним телефоном "НТС" загальною вартістю 1 650 грн.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, за підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали 21-річного жителя села Лука-Мелешківська.

Викрадений мобільний телефон вилучено .

В діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину передбачені ч1. ст. 186 КК України (грабіж).