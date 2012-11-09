За день у двох хлопців в машинах знайшли 28 грам коноплі

13:49, 09 листопада 2012
Вінниця
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Обоє безробітні

8 листопада співробітники СБНОН ВМВ ВДАІ ВІННИЦЬКОГО РВ, УОС УМВС ТА ОТУ УМВС на Київському шосе  біля повороту до сеола Медвідка Вінницького району зупинили автомобіль "Пежо". За кермом знаходився  24-річний безробітний вінничанин. Приповерхневому огляді у нього знайшли 16 грам коноплі. Вилучене напрвлене на дослідження у НДЕКЦ УМВС у Вінницькій області.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.


Цього ж дня ці самі співробтники біля поворогту на село Дорожнє Калинівського району також зупинили автомобіль «ВАЗ-2101», за кермом якого був 22-річний непрацюючий житель села Іванів Калинівського району . В йогомашині вилучили 12 грам коноплі. 

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