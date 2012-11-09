Водій насмерть переїхав свою односельчанку

15:21, 09 листопада 2012
Вінниця
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8 листопада  5.30 ранку в селі Олександрівка Тростянецького району 23-річний водій авто "ВАЗ 2105" безробітний місцевий житель наїхав на свою 48-річну односельчанку. Від отриманих травм вона загинула на місці. 

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області. 

По факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого Ч.2 СТ. 286 Кримінального кодексу України.  Водій затриманий і знаходиться у ізоляторі тимчасового утримання Чечельницького району.  

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