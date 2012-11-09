Водій насмерть переїхав свою односельчанку

8 листопада 5.30 ранку в селі Олександрівка Тростянецького району 23-річний водій авто "ВАЗ 2105" безробітний місцевий житель наїхав на свою 48-річну односельчанку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

По факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого Ч.2 СТ. 286 Кримінального кодексу України. Водій затриманий і знаходиться у ізоляторі тимчасового утримання Чечельницького району.