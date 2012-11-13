Домбровського хочуть позбавити депутатства в Євросуді з прав людини

Опозиційні сили оскаржать у Європейському суді з прав людини результати виборів в округах №11 та №14.

Про це йдеться у Заяві про спільній дії опозиційних сил, підписаній лідерами ВО «Батьківщина, ВО «Свобода», партія «УДАР Віталія Кличка».

Зокрема, у заяві йдеться, що «парламентські вибори 28 жовтня 2012 року не відповідали міжнародним стандартам, зокрема стандартам ОБСЄ та ПАРЄ, були недемократичними, нечесним та непрозорими. Оголошені підсумки виборів не відображають реального волевиявлення українців ні щодо кандидатів у депутати за списками політичних партій, ні щодо кандидатів в одномандатних округах».

Опозиціонери переконані, що Центральна виборча комісія усунулася від контролю за виборчим процесом та всупереч вимогам Конституції України, законів України не забезпечила встановлення реальних результатів виборів і ухвалила нелегітимне рішення щодо неможливості встановлення результатів виборів в 94, 132, 194, 197 та 223 одномандатних виборчих округах. А в 11 та 14 виборчих округах оголосила переможцями провладних кандидатів замість справжніх переможців виборів – кандидатів від опозиції, які одержали мандат народної довіри від виборців.

Опозиція заявляє, що не має наміру погоджуватись з існуючим станом справ і аби домогтися свого звертатиметься до міжнародних інституцій,

«Ми доведемо це в Європейському суді з прав людини», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, ЦВК переможцями виборів в одномандатному м окрузі №11 визнала Олександра Домбровського, в окрузі №14 - Віктора Жеребнюка .