Рятувальники визволили з димової пастки 27 вінничан

13 листопада о 05:09 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про пожежу в обласному центрі на проспектів Космонавтів.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що з балкону 4-го поверху іде дим. По встановленій автодрабині ланкою газодимозахисної служби було подано воду для гасіння осередку загорання.

Внаслідок сильного задимлення потребували допомоги відрізані від доступу кисню мешканці під’їзду житлового будинку.

Рятувальники негайно приступити до евакуації мешканців.

Загалом бійці МНС вивели на свіже повітря 27 громадян.

На ліквідації надзвичайної події працювали 19 чоловік особового складу на 5 одиницях техніки.