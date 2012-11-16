У Вінниці покажуть відреставровану картину Хічкока

В Україні стартував фестиваль «Нове британське кіно», в рамках якогох 14 грудня вінничани зможуть побачити добірку новинок британського кінематографа, повдомляє Зотов-Ньюз.

Покази фестивалю відбудуться в кінотеатрі "Родина" і відкриються кінострічкою «Зломлені», в якому зіграли Тім Рот і Кілліан Мерфі. Драму режисера Руфуса Норріса цього літа високо оцінили глядачі третього Одеського міжнародного кінофестивалю - стрічка отримала Гран-прі, присуджене за результатами глядацького голосування.

Не менш зірковим складом може пишатися і загадкова драма «Таємничий Альберт Ноббс» - роль Гленн Клоуз в цьому фільмі багато критиків визнали кращою в кар'єрі актриси. У фільмі також знялися молоді зірки Міа Васиковська і Аарон Джонсон.

Відомий режисер Андреа Арнольд для своєї адаптації класичного британського роману - «Грозовий перевал» - навпаки, вирішила залучити невідомих, і навіть непрофесійних акторів. Стрічка стала найбільш неортодоксальною екранізацією книги Емілі Бронте і отримала приз Венеціанського міжнародного кінофестивалю за операторську роботу.

У документальному фільмі «Самозванець» можна дізнатися правдиву історію викрадача особистостей, а стрічка «Тиранозавр», сценарій якої написаний відомим актором Педді Консідайн, стала однією з найяскравіших дебютів року. Режисер отримав «британський Оскар» - премію BAFTA за «Видатний дебют».

Також вінничани зможуть побачити комедію «Готель "Меріголд": кращий з екзотичних», в якій знялося ціле сузір'я акторів поважного віку на чолі з Джуді Денч.

Відбудеться показ відреставрованої версії першого фільму Альфреда Хічкока «Квартирант».

Спеціальна подія - добірка короткометражних фільмів-номінантів на премію BAFTA - «Британія. Коротко», яка буде демонструватися в усіх містах, де відбудеться фестиваль.