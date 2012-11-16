Покупцям хотіли збути 350 кг прострочених харчів

350 кг прострочених продуктів харчування на суму майже 10 тисяч гривень вилучили працівники ветеринарної міліції на стихійному ринку в місті Козятин.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області

У 58-річного жителя м. Козятин працівники ветеринарної міліції виявили та вилучили 350 кг прострочених продуктів харчування. Чоловік на ринку стихійної торгівлі здійснював продаж солодощів, рибних та ковбасних виробів, енергетичних напоїв та соків, кінцевий строк придатності яких закінчився майже рік тому. Документи, які б свідчили про походження товару на прилавку, та документи, які б дозволяли займатися підприємницькою діяльністю, працівникам міліції чоловік надати не зміг, бо просто таких не мав.

Горе-підприємець розповів, що товар він скуповує у великих торгівельних мережах міста Києва. Продукти харчування, строк придатності яких скінчився більше ніж місяць, працівники цих закладів продають втричі дешевше. На різниці у вартості товарів чоловік вирішив підзаробити. Купували споживачі прострочені продукти на ринку стихійної торгівлі по звичайній ціні, адже не кожний покупець дивиться на термін придатності.

Вилучені продукти харчування: 150 кг м’ясної та рибної продукції, 150 кг кондитерських виробів та 50 кг товарів бакалії, рішенням протиепізоотичної комісії направлені на утилізацію.

Власника небезпечної для споживання продукції, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Торгівля з рук у невстановлених місцях», яка тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів.