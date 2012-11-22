Податкова міліція взялася за «калаші»

Підстрахувати і допомогти у випадках силового опору співробітникам податкової міліції при виконанні покладених на них службових обов’язків покликані працівники відділу фізичного захисту. Днями бійці підрозділу відпрацьовували практичні навики зі стрільби.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Озброєним АКС-74У (автоматом Калашникова) та пістолетом «Форт-12», бійцям відділу фізичного захисту податкової міліції області довелося визволяти заручників, стріляти на швидкості і в русі, перезаряджаючи зброю на ходу. У бойовій обстановці вони повинні вміти підстрахувати напарника. Одним словом, тренувалися в умовах, наближених до реальних.

Микола Корчинський, начальник відділу фізичного захисту УПМ ДПС у Вінницькій області в цілому позитивно оцінює рівень бойової підготовки підлеглих працівників. Він також наголошує, що майстерність виконання вправ підтримується лише регулярними тренуваннями.

