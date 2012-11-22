ОДА віддала контракт на 11 мільйонів фірмі-«прокладці»

Управління капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації 13 листопада за результатами тендеру уклало угоду з ПБМП фірма «Сфера» на реконструкцію ДНЗ «Пролісок» смт. Сутиски Тиврівського району. Вартість угоди склала 11,25 млн грн.

Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Проектом передбачені реконструкція існуючої будівлі дитячого садка, теплових мереж, опалювального пункту з встановленням котлів на твердому паливі, а також благоустрій території з будівництвом дев’яти навісів від дощу.

Реконструкцію роблять за державні кошти, завершити роботи повинні до кінця серпня 2013 р.

Засновником ПБМП фірма «Сфера» є Григорій Ващук, статутний капітал фірми складає 10 грн. За останні чотири роки фірма отримала підрядів на 71,47 млн грн.