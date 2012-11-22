«Кухонна маньячка» сяде за кавомолку
11:20, 22 листопада 2012Вінниця
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Накрала побутової техніки
21 листопада до Могилів-Подільського райвідділу міліції звернувся 37-річний місцевий житель з повідомленням про те, що в період часу з 15 по 16 листопада з його будинку, шляхом проникнення через незачинені двері викрадено кухонний комбайн "Скарлет", електрокавомолку "Скарлет" та мобільний телефон "Нокіа", чим завдано матеріальної шкоди.
Про це повідомляє УМВС України у Вінницькій області.
В ході проведення розшукових заходів працівники міліції за підозрою у скоєнні даного злочину затримали 42-річну місцеву жительку.
В діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину передбачені ч. 1 ст. 185 КК України. Максимальне покарання за скоєння такого злочину - позбавлення волі на строк до трьох років.
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